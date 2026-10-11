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Общество

В Калужской области за месяц пропали 72 человека

Татьяна Светлова
11.10, 09:48
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Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 10 октября опубликовал статистику за сентябрь.

В этом месяце отряд получил 72 заявки. В 63 случаях людей удалось найти. Погиб 1 человек, ещё 1 не найден.

Также волонтёры отыскали родственников четырёх человек. Одну заявку передали в «Жди меня».

Поиски тех, кого найти не удалось, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. 

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