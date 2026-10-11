В Калужской области за месяц пропали 72 человека
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 10 октября опубликовал статистику за сентябрь.
В этом месяце отряд получил 72 заявки. В 63 случаях людей удалось найти. Погиб 1 человек, ещё 1 не найден.
Также волонтёры отыскали родственников четырёх человек. Одну заявку передали в «Жди меня».
Поиски тех, кого найти не удалось, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь