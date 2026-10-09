В Калуге проходит обучающий семинар-совещание Центров юнармейской подготовки
В город приехал генерал Владимир Исаков, который руководит юнармейскими центрами по всей стране.
- Участвует более 150 руководителей «Домов Юнармии» из российских регионов. Делятся опытом работы, лучшими практиками, - рассказал 9 октября губернатор Владислав Шапша.
Он напомнил, что региональное отделение «Юнармии» четырежды становилось лучшим в стране.
Гости побывали в «Доме Юнармии» на базе 45-й школы Калуги, который стал победителем Всероссийского смотра-конкурса в этом году.
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