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Общество

В Калуге проходит обучающий семинар-совещание Центров юнармейской подготовки

Дмитрий Ивьев
09.10, 16:24
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В город приехал генерал Владимир Исаков, который руководит юнармейскими центрами по всей стране.

- Участвует более 150 руководителей «Домов Юнармии» из российских регионов. Делятся опытом работы, лучшими практиками, - рассказал 9 октября губернатор Владислав Шапша.

Он напомнил, что региональное отделение «Юнармии» четырежды становилось лучшим в стране.

Гости побывали в «Доме Юнармии» на базе 45-й школы Калуги, который стал победителем Всероссийского смотра-конкурса в этом году.

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