В Калуге проходит обучающий семинар-совещание Центров юнармейской подготовки

В город приехал генерал Владимир Исаков, который руководит юнармейскими центрами по всей стране.

- Участвует более 150 руководителей «Домов Юнармии» из российских регионов. Делятся опытом работы, лучшими практиками, - рассказал 9 октября губернатор Владислав Шапша.

Он напомнил, что региональное отделение «Юнармии» четырежды становилось лучшим в стране.

Гости побывали в «Доме Юнармии» на базе 45-й школы Калуги, который стал победителем Всероссийского смотра-конкурса в этом году.