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Общество

В госархиве открылась выставка, посвященная 85-летию освобождения Калуги от фашистских захватчиков

Дмитрий Ивьев
09.10, 15:15
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9 октября в государственном архиве Калужской области открылась выставка архивных документов и материалов «Дни, опаленные войной», сообщает министр внутренней политики Калужской области Кирилл Гуров.

Выставка посвящена 85-й годовщине освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

Сотрудники архива собрали подлинные архивные документы, иллюстрации, личные письма, которые охватывают период оккупации города до момента его освобождения.

Выставка доступна всем желающим по предварительной записи.

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