В госархиве открылась выставка, посвященная 85-летию освобождения Калуги от фашистских захватчиков
9 октября в государственном архиве Калужской области открылась выставка архивных документов и материалов «Дни, опаленные войной», сообщает министр внутренней политики Калужской области Кирилл Гуров.
Выставка посвящена 85-й годовщине освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков.
Сотрудники архива собрали подлинные архивные документы, иллюстрации, личные письма, которые охватывают период оккупации города до момента его освобождения.
Выставка доступна всем желающим по предварительной записи.
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