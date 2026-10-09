МТС возглавил рейтинг технологичности российских операторов

Опубликовано исследование аналитиков J’son & Partners Consulting о технологическом развитии крупнейших российских операторов связи. По его результатам наивысшую оценку технологичности получил МТС - 83% от максимального балла (100%).

Всего компании оценивали по 94 критериям, которые учитывали научно-исследовательскую активность, продуктовые инновации в В2С, телеком и нетелеком В2В и В2G-продуктах, участие в подготовке кадров в области технологий и скорость запуска новых технологичных решений.

Как отмечают аналитики, высокий интегральный результат МТС формируется прежде всего за счет сочетания двух факторов - научно-исследовательской активности, а также технологической насыщенности и инновационности продуктов для массового пользователя. Эксперты отметили высокую патентную активность – компания формирует более половины патентов операторов связи.

Среди важных продуктов исследователи отдельно выделяют функции на базе искусственного интеллекта — ИИ-сервисы, встроенные в коммуникационные сценарии, умный ассистент, который работает непосредственно во время звонка, а также ИИ-шумоподавление для голосовых разговоров в шумных местах.

Далее в рейтинге расположились «Ростелеком»/T2 — 70%, «билайн» — 60% и «МегаФон» — 54%.

Исследование показало, что у российских и зарубежных операторов во многом совпадает общий вектор технологического развития. Это программно управляемая сеть, автоматизация с использованием ИИ и машинного обучения, кибербезопасность, edge-вычисления и повышение устойчивости связи. Однако, у российских компаний более заметна роль прикладного ПО и непосредственного внедрения технологий в продукты и сервисы - антифрод, ИИ-функции, корпоративные платформы, частные сети, IoT, облачные решения и отраслевые цифровые продукты.