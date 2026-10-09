В Калужской области продолжается голосование за подключение к интернету малых населенных пунктов

Сейчас решается, где в Калужской области построят вышки связи в 2027 году.

На Госуслугах до 8 ноября продолжается голосование за подключение к мобильному интернету в малых населённых пунктах, где живёт от 100 до 1000 человек.

Калужане могут проголосовать на сайте или письмом в Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. Нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населённого пункта.

Голосовать могут граждане России старше 18 лет, но только за населённый пункт в регионе своей регистрации.

Пока в голосовании лидируют деревня Долгое (пос. Калуговский) Мосальского округа, деревня Потросово (Попелево) Козельского округа и деревня Ветьмица (село Бутчино Куйбышевского района.