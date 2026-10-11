СП «ЛИДЕР» поздравляет калужан с Днем работников сельского хозяйства

Ежегодно в третье воскресенье октября в России празднуют День работника сельского хозяйства. Труд аграриев важен для развития региона и качества жизни в нем. В 2025 году сельхозпредприятия Калужской области не только обеспечили продукцией своих земляков, но и провели поставки в 38 стран мира!

За прошлый год в нашем регионе ввели в оборот 13,6 тыс. гектаров земли. Большую работу в этом направлении проделало и сельхозпредприятие «ЛИДЕР» Бабынинского района, известное под брендом «Варваренки». Силами команды за десять лет работы введено в оборот 5890 гектаров!

Молодая компания уже получила славу одной из самых современных и передовых в Калужской области. Здесь умеют быстро реагировать на запросы рынка, не боятся экспериментировать и пробовать новое. Успех приходит к тем, кто трудится с большой самоотдачей, и это — о команде СП «ЛИДЕР». Они стремятся к высоким стандартам качества и используют передовые разработки, инновации для более эффективной работы, следят за экологичностью работ на каждом этапе.

На ферме «Варваренки» трудятся профессионалы — ​люди, для которых сельское хозяйство не работа, а призвание. Каждый из них вкладывает душу в свое дело, заботится о том, чтобы продукция соответствовала высоким стандартам качества. От агрономов до работников зернохранилища — ​каждый вносит свой вклад в общий успех.

Компания год за годом создает новые рабочие места, поддерживая экономическое развитие региона: занимается растениеводством, ежегодно увеличивает посевные площади за счет рекультивации угодий, заросших деревьями и кустарниками, ­занимается восстановлением продуктивности и ценности земли. Здесь построен зерносушильный комплекс, комплекс зернохранилищ для длительного и временного хранения зерна, что помогает сберечь его высокое качество. При поддержке партнеров возведен завод по производству рапсового масла. В работе калужане используют современную технику как российских и белорусских, так и европейских и китайских производителей. Команда верно идет курсом на развитие.

Руководство СП «Лидер» подчеркивает, что комфортные условия и все возможности для ведения агробизнеса в Калужской области созданы во многом благодаря правительству. Регион много лет создает и улучшает программы поддержки для сельхозпроизводителей. Кроме того, на местах помогает поддержка районных властей. Все условия для успешной работы уже есть в регионе.

«Варваренки» — ​активные участники субсидирования. Ферма регулярно обращается за возможным софинансированием и получает различные меры поддержки.

СП «ЛИДЕР» рад быть частью большого профессио­нального сообщества сельхозпредприятий Калужской области. Руководство и сотрудники компании поздравляют своих коллег с профессиональным праздником. Пусть отовсюду звучат слова благодарности за ваш нелегкий, честный труд, за преданность делу. Аграрии — ​настоящие хранители и созидатели, от которых зависит будущее нашей Родины. Пусть ваши труды всегда вознаграждаются, а каждый день приносит радость и успех!

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