Семь человек на место и рекордный набор целевиков: калужане выбирают сельскохозяйственные профессии
Калужский филиал Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева стал центром притяжения для молодежи, выбирающей будущее в агропромышленном комплексе. В этом году филиал отмечает 40-летний юбилей.
В преддверии Дня работника сельского хозяйства, который отмечают 11 октября, вуз готовится к праздничным мероприятиям с концертом и награждением лучших студентов и преподавателей.
Директор филиала Светлана Малахова отмечает, что учебное заведение активно работает над привлечением молодых специалистов в отрасль. Учебный год начался с масштабного Форума сельской молодежи, прошедшего с 23 по 25 сентября. Мероприятие объединило более ста школьников, студентов и молодых специалистов.
Светлана Малахова рассказывает, что форум собрал участников разных поколений. Команды формировались смешанно, включая студентов, школьников, учителей и работающих специалистов. Такой формат позволил старшему поколению делиться опытом, а молодежи — заряжать всех позитивом и энергией.
Высокий конкурс
Главным показателем успеха вуза стали результаты трудоустройства выпускников. В 2025 году филиал занял первое место среди аграрных вузов России по этому показателю согласно рейтингу Минтруда. Около 90% выпускников находят работу по специальности, при этом учитывается не только факт трудоустройства, но и уровень заработной платы.
В этом году конкурс на поступление составил семь человек на место. Было подано около 3400 заявлений. Рекордным стал целевой набор студентов: 77 мест из общего числа распределены по целевым направлениям на востребованные специальности в области агроинженерии, агрономии, ветеринарии и зоотехнии.
Впервые филиал набрал 95 студентов на обучение по программам среднего профессионального образования, что почти в три раза больше, чем в прошлом году.
Общее количество обучающихся составляет 1988 человек.
Сотрудничество с предприятиями
Учебное заведение выстраивает партнерство с предприятиями, которые инвестируют в подготовку кадров. Уже на третьем курсе студенты начинают работать, проходя практику, и многие остаются на этих предприятиях после получения диплома.
Знаковым событием стало открытие 75 агротехнологических классов в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». Инициатива поддерживается региональными министерствами сельского хозяйства и образования. Проект создает непрерывную систему подготовки кадров от школьной профориентации до работы высококвалифицированных специалистов.
Поддержка региона
Филиал получает значительную поддержку губернатора Владислава Шапши, сенатора Анатолия Артамонова и министерства сельского хозяйства. Идут масштабные преобразования: отремонтированы фасад и крыша. До 2028 года планируется завершить капитальный ремонт общежития и учебного корпуса, обновить материально-техническую базу.
Для получения практических навыков студенты могут освоить рабочие профессии, включая управление тракторами категорий С и D. У филиала есть собственный лицензированный трактородром. Число студентов продолжает расти. Если раньше обучалось около 1600 человек, то теперь эта цифра приближается к 2000. Ведется лицензирование новых направлений подготовки.
Жизнь в филиале остается насыщенной. Студенты участвуют в разных мероприятиях, включая помощь в уборке урожая яблок в регионе. В рамках совместного с сенатором проекта по посадке аллей из лип высажено 600 деревьев в 9 районах Калужской области, работа продолжается. Преподаватели также активно вовлечены в многочисленные проекты и планы развития учебного заведения.
г. Калуга, ул. Вишневского, 27,
тел.: 8 (4842) 72-51-40
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