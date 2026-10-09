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Новость дня Общество

Семь человек на место и рекордный набор целевиков: калужане выбирают сельскохозяйственные профессии

09.10, 12:33
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Калужский филиал Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева стал центром притяжения для молодежи, выбирающей будущее в агропромышленном комплексе. В этом году филиал отмечает 40-летний юбилей.

В преддверии Дня работника сельского хозяйства, который отмечают 11 октября, вуз готовится к праздничным мероприятиям с концертом и награждением лучших студентов и преподавателей.

Директор филиала Светлана Малахова отмечает, что учебное заведение активно работает над привлечением молодых специалистов в отрасль. Учебный год начался с масштабного Форума сельской молодежи, прошедшего с 23 по 25 сентября. Мероприятие объединило более ста школьников, студентов и молодых специалистов.

Светлана Малахова рассказывает, что форум собрал участников разных поколений. Команды формировались смешанно, включая студентов, школьников, учителей и работающих специалистов. Такой формат позволил старшему поколению делиться опытом, а молодежи — заряжать всех позитивом и энергией.

Высокий конкурс

Главным показателем успеха вуза стали результаты трудо­устройства выпускников. В 2025 году филиал занял первое место среди аграрных вузов России по этому показателю согласно рейтингу Минтруда. Около 90% выпускников находят работу по специальности, при этом учитывается не только факт трудоустройства, но и уровень заработной платы.

В этом году конкурс на поступление составил семь человек на место. Было подано около 3400 заявлений. Рекордным стал целевой набор студентов: 77 мест из общего числа распределены по целевым направлениям на востребованные специальности в области агроинженерии, агрономии, ветеринарии и зоотехнии.

Впервые филиал набрал 95 студентов на обучение по программам среднего профессио­нального образования, что почти в три раза больше, чем в прошлом году.

Общее количество обучающихся составляет 1988 человек.

Сотрудничество с предприятиями

Учебное заведение выстраи­вает партнерство с предприятиями, которые инвестируют в подготовку кадров. Уже на третьем курсе студенты начинают работать, проходя практику, и многие остаются на этих предприятиях после получения диплома.

Знаковым событием стало открытие 75 агротехнологических классов в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». Инициатива поддерживается региональными министерствами сельского хозяйства и образования. Проект создает непрерывную систему подготовки кадров от школьной профориентации до работы высококвалифицированных специалистов.

Поддержка региона

Филиал получает значительную поддержку губернатора Владислава Шапши, сенатора Анатолия Артамонова и министерства сельского хозяйства. Идут масштабные преобразования: отремонтированы фасад и крыша. До 2028 года планируется завершить капитальный ремонт общежития и учебного корпуса, обновить материально-техническую базу.

Для получения практических навыков студенты могут освоить рабочие профессии, включая управление тракторами категорий С и D. У филиала есть собственный лицензированный трактородром. Число студентов продолжает расти. Если раньше обучалось около 1600 человек, то теперь эта цифра приближается к 2000. Ведется лицензирование новых направлений подготовки.

Жизнь в филиале остается насыщенной. Студенты участвуют в разных мероприятиях, включая помощь в уборке урожая яблок в регионе. В рамках совместного с сенатором проекта по посадке аллей из лип высажено 600 деревьев в 9 районах Калужской области, работа продолжается. Преподаватели также активно вовлечены в многочисленные проекты и планы развития учебного заведения.

г. Калуга, ул. Вишневского, 27,

тел.: 8 (4842) 72-51-40

http://kaluga.timacad.ru/

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