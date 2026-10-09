Сирены завоют по всей Калужской области

Проверка системы оповещения пройдет в пятницу, 9 октября. Ранее она была запланирована на 7 октября.

Сирены в Калуге и других населенных пунктах включат в период с 10:40 до 10:44.

Также в это время будет перехватываться сигнал телевидения и радио.

Власти просят калужан не паниковать.

Напомним, в последние месяцы сирены в Калуге также включают в случае ракетной опасности.