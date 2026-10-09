Сирены завоют по всей Калужской области
Проверка системы оповещения пройдет в пятницу, 9 октября. Ранее она была запланирована на 7 октября.
Сирены в Калуге и других населенных пунктах включат в период с 10:40 до 10:44.
Также в это время будет перехватываться сигнал телевидения и радио.
Власти просят калужан не паниковать.
Напомним, в последние месяцы сирены в Калуге также включают в случае ракетной опасности.
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