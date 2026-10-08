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Общество

Мужчина из Бабынинского округа погасил долги, чтобы вступить в наследство

Дмитрий Ивьев
08.10, 09:01
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Житель округа хотел оформить квартиру по наследству, но не мог этого сделать: на жильё стоял запрет из-за долгов. На мужчине висели сразу три долга — почти 427 тысяч рублей по кредиту, около 5 тысяч за газ и ещё 33 тысячи рублей — исполнительский сбор за просрочку. В сумме набежало больше 460 тысяч рублей, рассказали в УФССП.

Судебные приставы применили разные меры, но решающим фактором стал именно запрет на любые регистрационные действия с квартирой. Из-за него мужчина не мог переоформить документы и полноценно вступить в наследство.

В итоге он полностью погасил задолженность. После этого запрет сняли, а дела закрыли — долги выплачены.

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