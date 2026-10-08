Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Помощь бизнесу, ОПК и не только: ПСБ и Калужская область расширяют сотрудничество
Новость дня Общество

Помощь бизнесу, ОПК и не только: ПСБ и Калужская область расширяют сотрудничество

08.10, 13:23
0 1267
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Петр Фрадков, председатель ПСБ, провел рабочую встречу с Владиславом Шапшой, губернатором Калужской области. Стороны обсудили текущие и новые совместные проекты, которые будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона в различных секторах. 

«ПСБ активно сотрудничает с Калужской областью уже несколько лет. Мы оказываем поддержку организациям и населению, в том числе работаем с предприятиями ОПК, военнослужащими, участниками СВО и ветеранами боевых действий. Наше партнерство с региональными властями продолжает поэтапно расширяться. Мы реализуем образовательную программу «Новое звание - предприниматель» для ветеранов СВО и уже видим синергию совместных с областью усилий в сфере реинтеграции ветеранов в мирную жизнь. Это отличная возможность открыть свое дело, развивать предпринимательские таланты и найти свое призвание. В результате формируется новый срез предпринимателей в регионе», – отметил по итогам встречи Петр Фрадков.

В треке обучения программы в настоящее время находятся 11 ветеранов СВО, трое из которых уже открыли свой бизнес. При этом все участники могут выбирать наиболее подходящий для себя формат обучения – офлайн или онлайн.

На встрече отдельно затронули вопросы стимулирования малого и среднего бизнеса в Калужской области – в части предоставления субсидий, грантов для начинающих предпринимателей, льготных займов.

Петр Фрадков и Владислав Шапша также рассмотрели возможности для реконструкции спортивных объектов и другие спортивные и социально значимые инициативы.

«Сотрудничество с ПСБ для Калужской области — это прежде всего реальная польза для людей и экономики. Настроены продолжать это партнерство — развивать поддержку малого и среднего бизнеса, обновлять спортивные объекты и реализовывать социально значимые проекты», – заключил Владислав Шапша.

Справочно: «Новое звание — предприниматель» — комплексная программа поддержки ветеранов специальной военной операции, которая помогает запустить свой бизнес при содействии ПСБ на каждом этапе. Проект включает в себя бесплатное обучение, консультационную помощь и специализированные финансовые продукты для начинающих предпринимателей. Признан лучшим в номинации «Создание общества равных возможностей» премии «Дело в людях» за социальную значимость проекта, который открывает ветеранам СВО и их семьям дополнительные возможности для профессионального развития.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6Ik9BVVhjVWZ2TXZDUFVvcjlPYkRTR2c9PSIsInZhbHVlIjoidzVXUklvUFJkaVJ1ZkxNLzBZNUszdktaZS9OVzVOSThFRWJxNzdvaEU1S3Y5VStSNVl5NWNJRkYxeExtTnVWQU8xQmZZek1IRzhKN1dmM1g0N21YclNFaktWTGVQdnJVN0p2YUQzZnkzbldncHN5VnVvaVFqRU1jV1RFL2dJM0xwRUR0RWY0M2R4ejNUbHdzS2FiaWZac1lFWDVSRm5tWkxma0NxWHpyNU5nVjJQNS9ZSzRPQ1ZFTzg4TDk2UkhoN05SZnl5QUNOLzVoK0xRYTI3OTJkZEZNaXp5WEpTM1kxM2xudU53c3NOdUI3S2xZT1FGOFg2OVR1dm9CYkt0Q2JvajhsYzZPTi9tcGFjK1lvYy9JYWFsdHVtYXpDMXY2RFBrZEl3OSt6U0dNSjVKYlVFbHVVWXY3dE5yL3dIOExjNVNrbXlkcTRjY056OEUvQ2hZV1RReXExRTNZUld1YVZQeTMvc3AzQ3pENlBhcmh2bmVSdVoxRDdRSXFYM0hxNmgrZzdzc0lKa293TnFOVlM0RUxIOXdqZWZaT1BjbHpYZDY2dlArQUNUK2FyUU8wTkRqN0FYZng2YVYxOUV0LyIsIm1hYyI6IjhiY2JjNzA0OTdjZGZlYWRmNTNkNWY4ZWEwNjY0ODhkNjk1ODg5Y2I5YmJmMjVhNzk2MDgxYTRhYzY0MTE1N2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxpUmhDWnRZR0NGV2ZKanBoVWdBb3c9PSIsInZhbHVlIjoiNlE1U3BEZzYwU1l4Ti9BVHVGSS9yTTRZNCsxd3MyV3lZZXF0NXU2WFJqQWNVU1Z4NnJFWWs1MjRoSVFQSlR2RklTZ3czcitudWhEYVF2a2w1dy80MlllNDNOMEtEV1B2NXZOM0NvQUdVcFBtNEVyWGxSS0NoclBDcmJEeER0MlNJblV0RXVaVkozbHo2TTNXeWFIeDFseXRqc3RIT0lJSVRTZnNRNDZablRKNDZwdkdodVF1Z000aE1hRm4rY1VWdVBXTy8vdEJ6MGt2d0pIVDFiZkRhWjZGMnU5dHZxZ3VEVGJ0dDlSQmp1ZXNoODVxQ3hxSXRrQStWK1ViNHIwMnBUdWlCeXpoSHRCcHk4ZkRWSllWZHhoTWh5b25id1ZmZmlWb3Vmd0NMMmxVVG5ONDlCWEhITi9ZVXRQb0x0eTl1by9PQTBiMlJNMWVQOXlDQVo5QUVwRDVleVdLcXVSeFlxL1N6LzFGWlZXOVpFNlFwUnlobEVWSGkyelhUR0lTWGVuai9hcGluTzVrNmxldGdEWkxhaFlIdWpRdTUxeWdZZDZ0LytENTZPT2dxWi90SFFXeDhINDNySlJOSGhBVHpERzlBL0t4bTY4RzdOcjRaWGhLWUpWQWpzdjl2Y25sdlFmWDJrb3FjaFE0aFpReHJMQUJaSDhtQVpkTmw4c1lpdGtLU0RHTjdUZWdtbkFIRzhURjBUSUZWdlJ6Y1JCdm5ZQzNTa2VPT1AxMTdOT0U1TlJwVmU5L3IwdGZxWFRsektwSWJmSUlNMms0Z3h0THJ1QjVhY3NvM2l5SFBSV3FrWU96RGVmRFkyTElNTEsxZVNxcFBvNEduMXMxUldBMCIsIm1hYyI6IjQ5Y2VjOTFmMmVkYjY2ODRjZWIyYTVlMThkY2E2OGU2ZWU5MjdlZGJiN2I2ZDAyZTUzNzFhZTQ4MjJjY2U1Y2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+