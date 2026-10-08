Помощь бизнесу, ОПК и не только: ПСБ и Калужская область расширяют сотрудничество

Петр Фрадков, председатель ПСБ, провел рабочую встречу с Владиславом Шапшой, губернатором Калужской области. Стороны обсудили текущие и новые совместные проекты, которые будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона в различных секторах.

«ПСБ активно сотрудничает с Калужской областью уже несколько лет. Мы оказываем поддержку организациям и населению, в том числе работаем с предприятиями ОПК, военнослужащими, участниками СВО и ветеранами боевых действий. Наше партнерство с региональными властями продолжает поэтапно расширяться. Мы реализуем образовательную программу «Новое звание - предприниматель» для ветеранов СВО и уже видим синергию совместных с областью усилий в сфере реинтеграции ветеранов в мирную жизнь. Это отличная возможность открыть свое дело, развивать предпринимательские таланты и найти свое призвание. В результате формируется новый срез предпринимателей в регионе», – отметил по итогам встречи Петр Фрадков.

В треке обучения программы в настоящее время находятся 11 ветеранов СВО, трое из которых уже открыли свой бизнес. При этом все участники могут выбирать наиболее подходящий для себя формат обучения – офлайн или онлайн.

На встрече отдельно затронули вопросы стимулирования малого и среднего бизнеса в Калужской области – в части предоставления субсидий, грантов для начинающих предпринимателей, льготных займов.

Петр Фрадков и Владислав Шапша также рассмотрели возможности для реконструкции спортивных объектов и другие спортивные и социально значимые инициативы.

«Сотрудничество с ПСБ для Калужской области — это прежде всего реальная польза для людей и экономики. Настроены продолжать это партнерство — развивать поддержку малого и среднего бизнеса, обновлять спортивные объекты и реализовывать социально значимые проекты», – заключил Владислав Шапша.

Справочно: «Новое звание — предприниматель» — комплексная программа поддержки ветеранов специальной военной операции, которая помогает запустить свой бизнес при содействии ПСБ на каждом этапе. Проект включает в себя бесплатное обучение, консультационную помощь и специализированные финансовые продукты для начинающих предпринимателей. Признан лучшим в номинации «Создание общества равных возможностей» премии «Дело в людях» за социальную значимость проекта, который открывает ветеранам СВО и их семьям дополнительные возможности для профессионального развития.