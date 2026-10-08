Калужан попросили не ходить в лес из-за беспилотников
Спецслужбы обратились к жителям региона с просьбой пока не посещать леса и открытые пространства. Причиной стали найденные на территории области сбитые дроны и другие опасные предметы.
На местах обнаружения уже работают специалисты, которые проводят разминирование и проверяют территорию. Людям рекомендуют держаться подальше от подозрительных находок и ни в коем случае не трогать их руками.
Если кто-то заметит беспилотник, его обломки или любой странный предмет, нужно сразу звонить по номеру 112 или в дежурную службу по телефону 505-505.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь