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Общество

Калужан попросили не ходить в лес из-за беспилотников

Дмитрий Ивьев
08.10, 12:03
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Спецслужбы обратились к жителям региона с просьбой пока не посещать леса и открытые пространства. Причиной стали найденные на территории области сбитые дроны и другие опасные предметы.

На местах обнаружения уже работают специалисты, которые проводят разминирование и проверяют территорию. Людям рекомендуют держаться подальше от подозрительных находок и ни в коем случае не трогать их руками.

Если кто-то заметит беспилотник, его обломки или любой странный предмет, нужно сразу звонить по номеру 112 или в дежурную службу по телефону 505-505.

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