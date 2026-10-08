В Калуге обустраивают туристский центр в парке культуры и отдыха

В парке культуры и отдыха обустраивают туристический центр — это часть регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». Проект входит в нацпроект «Туризм и гостеприимство», рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

В парке планируют масштабно обновить пространство: реконструировать детские площадки, установить общественные туалеты, которые будут работать круглый год, оборудовать систему раздельного сбора мусора и разместить навигацию с экскурсионной информацией.

На реализацию проекта выделили 60 миллионов рублей, из них 57,6 миллиона — средства федерального бюджета.