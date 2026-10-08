Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге обустраивают туристский центр в парке культуры и отдыха
Общество

В Калуге обустраивают туристский центр в парке культуры и отдыха

Дмитрий Ивьев
08.10, 09:06
1 1107
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В парке культуры и отдыха обустраивают туристический центр — это часть регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». Проект входит в нацпроект «Туризм и гостеприимство», рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

В парке планируют масштабно обновить пространство: реконструировать детские площадки, установить общественные туалеты, которые будут работать круглый год, оборудовать систему раздельного сбора мусора и разместить навигацию с экскурсионной информацией.

На реализацию проекта выделили 60 миллионов рублей, из них 57,6 миллиона — средства федерального бюджета.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
40%
0%
40%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtKdDBBZ0doY0E1QU0rK0VvNXZ3R0E9PSIsInZhbHVlIjoiaWh6bmhpMnFpWkVHenZjWHFVelRma2cveUhEZVpIOFQybDNaeXJyMGFzblNVdlBJVXhwWlNGZjRlTU5CWHB5UFRCZ0VwTWErV0Y2UnljcGtDZVYzakJ4OUdoNHQrdHcyYWN6dWV4UlZ1a2tsTmRROVI0VWxRZWhJbDNWUkhaaGUxczJKZWUzWXA4dEVqWVlMMko5T0VIM2VCeUlBaGRoRmhlQU0rdUdxUEFEU3dZN1dTVjBEOEtqMWVHMzVqRFhSZUhzOW9sVTc0Zk5YM1AyVlpyMVFEYnVCVllwMHVPa2luaWdnL1pMY3ErWkl0VE1YajRKQndSRWk2YXdOTG9nZDdad0JzeVNaWTZ4VEZNVEsvanphNzhlTGwzdGxWanVHcjE1YUI5dXRaWFgyaHpyeFRudFZCaXgvWC84SVoyZUhQUSsxK0NTTHhESUhjb1d4dzQxeWVyYVAxU3lBWEFNeFJSbFJBQzA3anZadFNoUHNtTng2UU8renFvb0lhTThPTWZLdHZlT1c0Uk4xazBzTi8xdThlSmREWVlTNnBpNXVqTUg0K2tIeWNDbzM1eldZV2hkQmFNVDU4YTQ0NU1wdCIsIm1hYyI6Ijg5MGFhOWFlYWI4ZTQ5YzMzNDJhZmRjYWY1Y2RlMTJjNzIyMWNkZmI5M2ViZGNhZDI1ODYxZmNkYWRkZTkzNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkF2Vkh0Z1dMNmJnbWhPclJRY295b2c9PSIsInZhbHVlIjoiZ0lYbEx1c041b3JySGZ0bCtCUmNXZm0wR29hZVRUZUVOdVZnS1ltWkp5SWZqb2JacGNWN2NQc29QKy9oK0pVRjVqSmo2T3o3V29wK0ExWWFtbFNHMUNyLzI5T29aa2RtL1A3TW8zNUJXc1NQNzRTTHA3WFdlb2xHekZwU01VZS9tZTZnaytlZGFwc1MzYTJNbWVSaVVvUzJCZkFHVU00VWd0eCtnSDVlS00zUHA5Q3NTQ2Nld0tRUGFXVksySlBMekdOU2JybngrLzlZQjBFMGhCcW1NK0VScjBWUk9XakxiakFnaEVNSFFwb1RlTlY5ZVp2U0FPTDdjQkg5ZFI1YmJXVG1PemcrdS9jeloxVC82Zndqdk9lc2V3RU1kQ2I2ZzcrVmx3eDB2aCs4NWo0RXZrYm91Sk9oZDJZaGJiRTBiVUVPMmF3WXk3blhGWWZUQzJhNEgyU2VDOGI0YlFQeUhBbE5mRUZnM0R1SFlYZHZ0NWtJNGp3L01UNDRFU3pHT1psT2R4eHY2T0h4RUdWLyt3dDUzRHc5eGUwNjVnUFJCaG1PNGl2VzA4TENwR1BZait0UlpYSUJZNHErUWIvM1N2NVV0ZFRHY2U2YzJLb0szTnFNV3NackhKN2dsSVJEMnFZS3hkS08yRG0yanlyV3BjeENKR0JVMmhxbHlUV3cyMzV1ZEhIVE1XcTd4QW9HZ29sakIwdTQrVENFMUJKM1V4V1NtY2xuRHgyZGlDM1VRRCt0WkhrVTh0SkRvL0VxRys5bE91NjVTV2JzNEg2bER6TW9iWTdHdjkxVFVmWkQ5NmNUZFZBcUhwR2dPY0VoWUwwc2JndjlQZDlSQk1aZSIsIm1hYyI6IjQ2OGRiNzNiODRhYzEzNjIxM2VmMjE2YTM4ODNlNTk4YjcyNjc2ZmRkMmI2NDZmYTA1YjE4OGQ2YzFiODA5Y2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+