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Общество

На форуме «Вместе — ради детей» калужская экспозиция произвела впечатление на гостей

Дмитрий Ивьев
08.10, 07:55
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Форум «Вместе — ради детей! В фокусе — семьЯ!» включил выставку-ярмарку «Единство в многообразии», где свои работы показали 170 социальных учреждений из разных уголков России. Участники, в том числе калужские организации, представили изделия семейных мастерских.

Стенд Калужской области запомнился разнообразием: там можно было увидеть поделки, игрушки, сувениры, попробовать калужское тесто, чаи и продукцию местных кондитерских фабрик.

Особого внимания заслужил ростовой костюм космонавта — он стал главным акцентом стенда и настоящей звездой экспозиции. Этот образ, отсылающий к космической истории региона, вдохновил гостей на множество ярких фотографий.

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