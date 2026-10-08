Форум «Вместе — ради детей! В фокусе — семьЯ!» включил выставку-ярмарку «Единство в многообразии», где свои работы показали 170 социальных учреждений из разных уголков России. Участники, в том числе калужские организации, представили изделия семейных мастерских.

Стенд Калужской области запомнился разнообразием: там можно было увидеть поделки, игрушки, сувениры, попробовать калужское тесто, чаи и продукцию местных кондитерских фабрик.

Особого внимания заслужил ростовой костюм космонавта — он стал главным акцентом стенда и настоящей звездой экспозиции. Этот образ, отсылающий к космической истории региона, вдохновил гостей на множество ярких фотографий.