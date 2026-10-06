Геннадий Новосельцев: «Традиции добровольчества продолжают жить»

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в мероприятии, посвященном памяти Московского народного ополчения 1941 года.

В год 85-летия формирования ополчения и начала битвы за Москву Театр Российской Армии объединил поколения ради общего долга — памяти о бессмертном подвиге защитников столицы. Участниками торжественного вечера стали депутаты Мосгордумы, представители законодательных собраний регионов России и Беларуси, Герои России и СССР, бойцы СВО, ветераны и потомки ополченцев.

На Вечере памяти были особенно отмечены участники проекта «Города-герои – города Героев», а также председатели законодательных собраний регионов, которые оказывали помощь при организации прохождения маршрутов марафона. В их числе и Геннадий Новосельцев.

Награды вручил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, который в 2015 году инициировал эту патриотическую программу. В этом году масштабный автопробег «Города-герои – города Героев» тепло встречали в Калужской области. Проект сплотил 18 регионов России и 6 областей Беларуси. За вклад в поддержку важной инициативы заслуженная награда была вручена Законодательному Собранию Калужской области.

- Калужская земля тесно связана с героической историей Битвы за Москву и участием в ней ополченцев. Напомню, что в Спас-Деменске открыт музей, посвящённый этим событиям. Традиции добровольчества продолжают жить. Сегодня добровольцы из всех регионов страны борются с нацизмом в ходе СВО, - отметил по итогам мероприятия Геннадий Новосельцев.