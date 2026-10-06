Власти начали проверку скандального приюта для животных в Калуге

На выходных появилась информация, что волонтеры обнаружили в «Острове надежды» больше 500 собак, которых содержат в жутких условиях.

Во вторник, 6 октября, ситуацию прокомментировал глава комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Евгений Водолазов.

- Комитет инициировал проведение проверки по информации об антигуманном обращении с животными в «приюте» «Остров надежды», - заявил он. - Отмечу, что юридически такого приюта не существует, он действовал вне правового поля, фактически физлица собирали бездомных собак на территории частного предприятия без какого-либо контроля и должного ухода.

По словам Водолазова, предстоит определить ответственность всех участников.