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Новость дня Общество

Власти начали проверку скандального приюта для животных в Калуге

Дмитрий Ивьев
06.10, 10:06
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На выходных появилась информация, что волонтеры обнаружили в «Острове надежды» больше 500 собак, которых содержат в жутких условиях.

Во вторник, 6 октября, ситуацию прокомментировал глава комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Евгений Водолазов.

- Комитет инициировал проведение проверки по информации об антигуманном обращении с животными в «приюте» «Остров надежды», - заявил он. - Отмечу, что юридически такого приюта не существует, он действовал вне правового поля, фактически физлица собирали бездомных собак на территории частного предприятия без какого-либо контроля и должного ухода.

По словам Водолазова, предстоит определить ответственность всех участников.

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