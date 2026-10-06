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Общество

Калужанин погасил миллионный долг по алиментам после ареста машины

Дмитрий Ивьев
06.10, 09:57
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У 10-летнего мальчика отец долго не платил алименты, и в итоге долг перевалил за миллион рублей, рассказали 6 октября в УФССП.

Приставы пытались добиться выплат: запретили мужчине выезжать за границу, арестовали счета, наложили запрет на сделки с имуществом и начислили исполнительский сбор.

Но всерьёз заняться долгом мужчина решил только после того, как у него арестовали автомобиль «Лада». Чтобы вернуть машину, он полностью погасил задолженность по алиментам и оплатил сбор.

Сейчас алименты удерживаются из официального дохода отца.

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