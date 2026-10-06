Команда калужских врачей спасла пациента с критическим сужением трахеи

52-летний мужчина страдал от тяжёлого заболевания, из-за которого просвет его трахеи сократился до 6 мм — это в 2,5 раза меньше нормы. Из-за критического сужения пациент задыхался даже в состоянии покоя.

Чтобы помочь ему, команда торакальных хирургов и анестезиологов провела четырёхчасовую операцию. Вмешательство было особенно сложным: работать на трахее нужно во время дыхания. Во время разреза привычное дыхание останавливается, поэтому врачам одновременно приходилось подавать кислород прямо в лёгкие, удалять повреждённый участок и соединять здоровые края трахеи.

Анестезиологи применили особый режим вентиляции — через тонкую трубку кислород поступал в лёгкие до 120 раз в минуту. Это поддерживало дыхание пациента, пока хирурги выполняли необходимые манипуляции.

Сейчас состояние мужчины стабильное, угрозы жизни нет — он дышит самостоятельно.