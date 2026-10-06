Педагогов поздравили с профессиональным праздником

На площадке «Арена КТЗ» прошло торжественное собрание, посвящённое Дню учителя. Педагогов, ветеранов и работников системы образования поздравили председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, заместитель главы Калуги Дарья Крыженкова и начальник управления образования Ольга Лыткина. Виновникам торжества были вручены награды и почётные грамоты, творческие коллективы подготовили праздничный концерт и спектакль.

«В руках педагогов будущее нашего города и нашей страны, ведь в формировании личности каждого ребёнка участвуют семья и школа. Вы постоянно развиваетесь, идёте в ногу со временем, стремитесь не только дать юным калужанам нужные знания, но и воспитать достойных граждан нашей страны. Высокие результаты, которые калужские школьники показывают на всероссийских конкурсах и олимпиадах, показывают, что система образования в Калуге работает очень эффективно. Искренне благодарю всех работников системы образования за плодотворный труд активную жизненную позицию и любовь к детям! Желаю крепкого здоровья, благополучия, энергии, сил и терпения, творческого вдохновения и новых успехов!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.