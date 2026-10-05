Владимир Путин: Долг каждого депутата — держать постоянную связь с избирателями

Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко.

Президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы IX созыва обратился к депутатам и напомнил, что их миссия не сводится к принятию законов. Кроме того, он выразил уверенность, что «Единая Россия», как и прежде, будет следовать демократическим принципам, выстраивая диалог с коллегами из других фракций.

«Долг каждого депутата — держать постоянную связь с избирателями, знать, что происходит на земле, знать нужды людей, быстро на них реагировать, добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов. То есть быть действительно народными представителями», — сказал Глава государства.

Ответсекретарь Комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко рассказал, что ЕР по поручению Президента обеспечит раскрытие потенциала регионов. Особый акцент будет сделан на Донбассе, Новороссии, Дальнем Востоке и арктических территориях — бизнесу там нужны преференциальный режим и другие меры поддержки. Это потребует дополнительного законодательного регулирования, отметил Евгений Ревенко.

Заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев также пояснил, что ЕР будет выполнять наказы избирателей: на выборы партия шла с Народной программой, составленной на основе 3,5 млн наказов.

«Очень многие избиратели говорили о необходимости защиты традиционных ценностей, оплотом которых сегодня в мире остаётся Россия, исторической памяти», — акцентировал он.

Андрей Исаев так же отметил, что «Единая Россия» в работе над бюджетом будет исходить из поставленных Президентом задач.

Напомним, на выборах в ЕДГ-2026 партия получила беспрецедентную поддержку: более 58% голосов, обеспечив тем самым своей фракции конституционное большинство: 350 мандатов, из них 140 депутатов избраны по федеральному списку, 209 по одномандатным округам и один самовыдвиженец. В состав фракции также вошли 50 участников СВО.