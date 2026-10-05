Геннадий Новосельцев: Социальные обязательства будут выполнены при всех трудностях, которые испытывает экономика России

Геннадий Новосельцев и Валентина Авдеева принимают участие в парламентских слушаниях, посвященных параметрам бюджета РФ на 2027-2029 годы.

В Совете Федерации в понедельник, 5 октября, проходят парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

Их проводит спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

С основным докладом выступил Министр финансов РФ Антон Силуанов.

Доходы федерального бюджета в следующем году составят 43,3 трлн рублей. Снижается зависимость от нефтегазовых доходов. Базовая цена нефти Urals снижается с 59 долларов за баррель в текущем году, до 50 на предстоящие три года. А доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%.

- Социальные обязательства будут выполнены при всех трудностях, которые испытывает экономика России. Ориентация на внутренний спрос позволит обеспечить развитие целого ряда отраслей, - отметил на своих страницах в социальных сетях, комментируя тему слушаний, председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

По его словам, в числе приоритетов федерального бюджета были обозначены: выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности страны и поддержка участников СВО, членов их семей.

- Принципиальное значение имеет сохранение семейно центричного характера бюджета. Так, детский бюджет на три года, составляет 10 трлн рублей, - процитировал слова Валентины Матвиенко Геннадий Новосельцев.

Более двух миллионов семей получат маткапитал. Его размеры в следующем году составят на первого ребенка 787, 5 тысяч рублей, а на второго ребенка, если капитал не получен за первого ребенка - 1028,7 тыс рублей.

- Важно, что продолжится капремонт школ, детских садов и общежитий техникумов. В течение трех лет на программу формирования комфортной городской среды будет направлено 180 млрд рублей. На национальные проекты предусмотрено более 19 трлн рублей на три года. В числе приоритетов также развитие микроэлектроники, робототехники, станкостроения, - добавил председатель Законодательного Собрания.