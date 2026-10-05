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Шапша поздравил свою первую учительницу

Дмитрий Ивьев
05.10, 15:57
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В понедельник, 5 октября, празднуется День учителя.

- Сегодня коллеги передали от меня поздравления с Днем учителя Клавдии Георгиевне Бочковой, моей первой учительнице. Прислали фото, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Очень рад видеть Клавдию Георгиевну в добром здравии и прекрасном расположении духа. Замечательный педагог. Продолжает работать в школе. Более того, в этом учебном году выпускает четвертый класс, а в следующем – планирует набирать первоклассников.

Он пожелал учительнице крепкого здоровья, благополучия, творческой энергии.

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