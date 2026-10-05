Мария Петрухина представила Калужскую область на конкурсе «Воспитатель года»

Воспитательница из Сухиничей Мария Петрухина защищала честь Калужской области на всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Мероприятие проходило в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

На первом этапе конкурса Мария Владимировна провела два открытых мероприятия. Сначала она поговорила с родителями о патриотическом воспитании дошкольников. Взрослые охотно высказывали своё мнение и поддерживали педагога. Затем воспитательница провела занятие для детей 6-7 лет: ребята вместе с «хранителем города» разгадывали загадки и составляли карту путешествия по Москве, продемонстрировав хорошие знания о родном крае.

Помимо испытаний, Мария Петрухина смогла обменяться опытом с педагогами из московских школ и вузов. Она побывала на мастер-классе по малоподвижным играм в Московском педагогическом колледже.

Также участницу ждала культурная программа: она посетила Красную площадь, Государственный исторический музей, медиацентр «Зарядье», Музей космонавтики и мультимедийный центр «Союзмультпарк».