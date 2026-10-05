Геннадий Новосельцев: Спасибо вам за этот нелёгкий, но такой важный труд!

Председатель Законодательного собрания региона поздравил учителей с профессиональным праздником.

День учителя отмечают в России 5 октября.

В поздравлении, в частности говорится:

Повзрослев, каждый из нас с особой теплотой вспоминает школьные годы и своих любимых учителей. Результаты вашей работы видны в каждом успехе региона, ведь именно вы создаете будущее Калужской области и всей страны.

Вы не просто передаёте знания — вы учите ребят любить родной край, уважать его историю, ценить нашу великую культуру и духовные традиции. Благодаря вам новые поколения калужан растут достойными гражданами, готовыми трудиться на благо Отечества.

В Калужской области многое делается для того, чтобы ваша работа была комфортной, а учёба ребят – интересной. В регионе строятся и обновляются школы, закупается современное оборудование, открываются новые площадки для науки и творчества, но никакие современные технологии не заменят вашего душевного тепла, терпения и мудрости. Спасибо вам за этот нелёгкий, но такой важный труд!

Пусть каждый день приносит вам радость от общения с учениками, а они, в свою очередь, как можно чаще радуют вас своими победами и достижениями. Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!