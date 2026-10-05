Бюджет Калужской области будет ориентирован на поддержку жителей региона

Как сообщила заместитель губернатора Валентина Авдеева, в ближайшие три года главные усилия направят на развитие социальной сферы и укрепление кадрового потенциала.

В числе ключевых приоритетов — улучшение работы системы здравоохранения и повышение доступности медпомощи, поддержка семей с детьми, соцобслуживание пожилых людей и инвалидов, обеспечение жильём детей-сирот. Также продолжат создавать новые места в школах и детсадах, обновлять объекты для отдыха и оздоровления детей, развивать спортивную инфраструктуру.

Кроме того, бюджет предусматривает финансирование проектов по формированию комфортной городской среды, комплексному развитию сельских территорий, военно-патриотическому воспитанию молодёжи и раскрытию туристического потенциала области.

Средства, которые высвободятся после списания двух третей задолженности региона по бюджетным кредитам, планируют вложить в инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ.