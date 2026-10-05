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Новость дня Общество

В Калужской области открыт новый дом для европейских зубров

Дмитрий Ивьев
05.10, 09:42
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Фото: SINTEC Group.
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На территории национального парка «Угра» завершилось обустройство нового адаптационного вольера площадью более 7 гектаров для содержания краснокнижных животных — европейских зубров. Проект реализован при поддержке компании SINTEC Group.

Одними из первых обитателей новых территорий стали 22-летняя Мурщанка и 18-летняя Мурсия — зубрицы под присмотром специалистов прибыли из питомника Приокско-Террасного государственного заповедника. До конца года к ним присоединятся ещё несколько особей из Окского заповедника.

Виктор Гришенков Виктор Гришенков
директор национального парка «Угра»

Для зубров здесь созданы все необходимые условия: оборудована поилка с постоянным доступом к воде, установлены кормушки. Рацион сбалансирован: корнеплоды, витамины, минеральные добавки. Для нас важно не просто разместить животных на новой территории, а обеспечить им грамотное содержание и постоянное наблюдение специалистов.

На подготовку и оснащение внушительного вольера ушло менее трех лет. А сам проект, по словам экспертов-экологов и специалистов регионального министерства культуры и туризма, решает сразу несколько прикладных и имиджевых задач, включая сохранение широчайшего биоразнообразия Калужской области и открытие новых возможностей для миллионов любителей путешествий по территории России и экотуризма.

Полина Коченкова Полина Коченкова
заместитель министра культуры и туризма Калужской области

Национальный парк «Угра» находится всего в 30 минутах от Калуги и обладает большим туристическим потенциалом. Поездку сюда легко сделать полноценной частью насыщенного маршрута по региону, прекрасно совместив путешествие в сторону Козельска, посещение Музея космонавтики, музея выхухоли с остановкой в самом нацпарке, где гости смогут насладиться уникальной природой, увидеть зубров и других краснокнижных животных.

С октября вольер включен в популярный в Калужской области маршрут «Большая калужская тропа». Теперь посетители могут безопасно, с расстояния вытянутой руки, наблюдать за краснокнижными животными в их естественной среде обитания.

Дмитрий Сабуров Дмитрий Сабуров
заместитель генерального директора SINTEC Group

Мы давно и последовательно взаимодействуем с национальным парком «Угра», и этот проект стал важной частью нашего сотрудничества. Инициатива может дать серьёзный импульс развитию популяции зубров в Калужской области и вывести её в число крупнейших в мире. Это амбициозная задача, и мы рады быть частью этой, без сомнений, актуальной и очень полезной работы.

Сегодня калужско-орловская популяция европейского зубра приближается к двум тысячам особей. Появление новой адаптационной площадки при участии крупного регионального бизнеса может позволить местной группировке лесных обитателей в ближайшие годы стать одной из самых многочисленных в России, Европе и мире.

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