В Калуге отметили День пожилого человека

Депутаты Думы в своих избирательных округах организовали для представителей старшего поколения праздничные мероприятия, концерты и чаепития.

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, депутаты Сергей Павлов, Наталия Кононова, Андрей Макаров, Константин Сотсков и Виктор Борсук на площадке «Арена КТЗ» устроили праздник для активистов территориальных общин и жителей своих избирательных округов. Депутаты поздравили каждого приглашенного, вручили им сладкие подарки и цветы, творческие коллективы подготовили концерт.

«Стало уже доброй традицией в День пожилого человека собирать мудрых и ответственных людей, очень много сделавших для нашего города и страны, для того, чтобы поблагодарить их за многолетний труд и активную жизненную позицию. От всей души желаю представителям старшего поколения крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и долгих лет жизни!»,– прокомментировал Юрий Моисеев.