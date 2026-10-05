70 лет исполнилось Российскому Союзу ветеранов

29 сентября 1956 года на первой Всесоюзной конференции ветеранов войны 562 фронтовика, среди которых были 85 Героев Советского Союза, единогласно приняли решение учредить первую в стране организацию ветеранов войны – Советский Комитет ветеранов войны. Первым ответственным секретарём комитета был Герой Советского Союза Алексей Маресьев, а первым председателем – Маршал Александр Василевский. Главной целью комитета была борьба за мир, а также сплочение ветеранов и их социальная поддержка, патриотическое воспитание молодежи.

Калужское региональное отделение объединяет более 5 тысяч ветеранов, в том числе – порядка 160 участников специальной военной операции. Члены Союза ведут воспитательную работу с молодым поколением, оказывают гуманитарную помощь жителям новых регионов России и нашим бойцам на передовой. В зону проведения специальной военной операции ими было отправлено более 50 конвоев с гуманитарными грузами.

На торжественном собрании в городском досуговом центре членов калужского отделения Российского союза ветеранов поздравили председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, министр внутренней политики Калужской области Кирилл Гуров, депутат Заксобрания Наталья Терехова и начальник управления по работе с населением Павел Харламенков.

«Благодарю вас за вашу важную и ответственную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, большой вклад в развитие ветеранского движения и помощь нашим защитникам. В 1963 году в этом здании приступил к работе калужский комитет ветеранов войны и военной службы. Сегодня вы достойно продолжаете их традиции, вновь подтверждая, что наш народ и наша армия – едины. Желаю успехов и благополучия, а нашей Родине – скорейшей победы!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

Члены Союза были награждены почётными грамотами и медалями «85 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков».