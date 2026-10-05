Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 70 лет исполнилось Российскому Союзу ветеранов
Общество

70 лет исполнилось Российскому Союзу ветеранов

Дмитрий Ивьев
05.10, 08:14
0 855
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

29 сентября 1956 года на первой Всесоюзной конференции ветеранов войны 562 фронтовика, среди которых были 85 Героев Советского Союза, единогласно приняли решение учредить первую в стране организацию ветеранов войны – Советский Комитет ветеранов войны. Первым ответственным секретарём комитета был Герой Советского Союза Алексей Маресьев, а первым председателем – Маршал Александр Василевский. Главной целью комитета была борьба за мир, а также сплочение ветеранов и их социальная поддержка, патриотическое воспитание молодежи.

Калужское региональное отделение объединяет более 5 тысяч ветеранов, в том числе – порядка 160 участников специальной военной операции. Члены Союза ведут воспитательную работу с молодым поколением, оказывают гуманитарную помощь жителям новых регионов России и нашим бойцам на передовой. В зону проведения специальной военной операции ими было отправлено более 50 конвоев с гуманитарными грузами.

На торжественном собрании в городском досуговом центре членов калужского отделения Российского союза ветеранов поздравили председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, министр внутренней политики Калужской области Кирилл Гуров, депутат Заксобрания Наталья Терехова и начальник управления по работе с населением Павел Харламенков.

«Благодарю вас за вашу важную и ответственную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, большой вклад в развитие ветеранского движения и помощь нашим защитникам. В 1963 году в этом здании приступил к работе калужский комитет ветеранов войны и военной службы. Сегодня вы достойно продолжаете их традиции, вновь подтверждая, что наш народ и наша армия – едины. Желаю успехов и благополучия, а нашей Родине – скорейшей победы!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

Члены Союза были награждены почётными грамотами и медалями «85 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
городская дума
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpZdHZnMU1BRWh2WVh4S0tDbklueEE9PSIsInZhbHVlIjoiQXhIQ0lkL0dKTytQMHZRS2hXUFUyaUZ5S3V3ZklpWEFXQk14N3lLdnhJMU9ncmd5QU9LVjIzaGxoc28zZUF5alduUDFNZlkyZ3VHM3R4WTM1UGdpN1NoY09QTCt1N0M3VTF4ZjhaME1CdVlxRFRtcTBVQ2JSQUs4RFhtdElDK2FkUTB1SmJQVHBxZmhVMElEU1J4T0NhSFBXRzV4NXNad3A3WXlMR0N6WEdzUXdrQlNEWmIzU0pIZWMxMkhOaDhCQUV2bFR0TjRpV09KWFozUksweEdHOUR5YU5kb093bW9OSStoNGRJTHJzQ1hyZVorb29DSTNVaEJIN1B4aktaM1NxNnk2TWFBS2l4ZDMxMkNaNG9seTRxL3JMem95emY0TEEwdjBSeVA0cTVLSndTOVZvZ3loOHczaGJyRDNCSEFNdkxETnVTQnV0dlBRTjNXWUFSbjdJTUROWVN3eUpqS0tvTlZDQTRmVmRRUExJcGk4R2FXMVYyYWNNc1c1Q2hHLzVRZ2ptRXl6L3p2WHlRb0IxWlcrSUEzdG00ek5uUjhzSGYxSnJSSFVVRkxTZTRUTk9TcGlqUVQ1MnJXbnY1WCIsIm1hYyI6ImQ5NjdiZmNmMmQ1ODk5YTM1NDE0ODEyOGFlZGUzNGYwZWI4MGVjNTgwMWM4YzM3N2U4MmVlZDZmYTlkNGEzMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImEwTHB3NTI5ZXJXN3JhbGNzK2NCZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiajNqck5ZZW5uS0c1N0FrcFRZeGhIR1NDL0UzT25MQkJsb3J6VHdMNW1jOGs3QkN4TnFKTjNrbmJobEV1eVp0VGtLS210UUNOTFkzWnEvRFZoQnd6NU8wVEpuQy80R0xsczBwdGFSNG1qdVkzY0pzQUhHSWZLY3NvanZhNjJqTmNNU1hRNS9mVFdMMHBIUVI5c2IxcHM4ZEsrVmVodEFad2oyczB6NDRtQUxNUTdsZ3NRR3UvSWtXTERmbGJOV2Z6d0ZkcWViRFFUV0VEOE00QWUycmd0Z2V0RXBSWEtxT2pzN1VOWHpraGFvWDZrc0d3THJ4NXhQNXF6aVgyS2tacTZHYjIvdmRkZGlYNW1xQU1USzZjS2R3TEhMa0J2TWExUHZ4Smh3U3RCUFk3c3dRRmRtb2dLdDl6VDhjSUxjUFFsNTkrcFNVcnRWdmRMcDUvd3RtZnZEYlBQU21VeFVjcVJabHZvakJWYzlnK0RtMVR4TUtpSFdtYmxjYmcvM3Jic3hRS2xhb2M0cXRvWFN2TVRVeXZXUlJOc0ZHQjVqZHhHaXR6clArdFlMOC94czJZbUwrZnkvQjByNTBMeGMraGZ5b0Y2Wlo4RzhoZk1LZ3o2K2RJaDBpNnNTRFNteWhFeE9RMlZZVzNud2c1L2w1anVUZ0owL1kySmRRMjhOWlplS0h4cWEvS0FHdGJaOWpuelprdW9qei84Y1ZRWnoyblg4cWtReS9CRmpRd08xRmxrcEQrK2NnOE1uNmg5bVBXZ3BIM1UzcUZXL2xwRnNZRUNPcy9FUGdqZXVGbWJTakdJd3JrNkRQUldiNjBVbUtHcGEyRmpxMlJyTmRrZmlOMyIsIm1hYyI6IjA3YzE0OTBlNDc2MjUzMTI2Mzc4ZmMwODlmODgyY2E2ZDI4ZTNiNjY2MWE2ZjJmZjVkYTMxODI2NDExMDQ3Y2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+