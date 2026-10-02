В Калуге поговорили о том, как устраивать мероприятия для малышей

В Школе креативных индустрий прошёл семинар для работников культуры. Специалисты обсуждали, как лучше организовывать события для детей от 0 до 3 лет.

На встрече собрались те, кто регулярно работает с малышами и отвечает за проведение детских мероприятий. Участники разобрали, как дети такого возраста воспринимают информацию, какие форматы общения с ними работают лучше всего и как создать для ребят уютную и полезную обстановку.

Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов отметил, что работа с детьми до трёх лет — новое направление для учреждений культуры региона. По его словам, важно, что к теме подходят ответственно: семинар помог специалистам упорядочить знания, поделиться опытом и получить практические приёмы для работы с самыми маленькими зрителями.