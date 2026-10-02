В Ферзиковском районе директора детского центра оштрафовали за нарушение антикоррупционных правил
Прокуратура выяснила, что Центр детского творчества взял на работу бывшего госслужащего — раньше он трудился в УФСИН.
По закону учреждение должно было сообщить об этом в ведомство, но не сделало этого.
На директора завели административное дело, суд назначил штраф — 20 тысяч рублей.
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