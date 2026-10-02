В Ферзиковском районе директора детского центра оштрафовали за нарушение антикоррупционных правил

Прокуратура выяснила, что Центр детского творчества взял на работу бывшего госслужащего — раньше он трудился в УФСИН.

По закону учреждение должно было сообщить об этом в ведомство, но не сделало этого.

На директора завели административное дело, суд назначил штраф — 20 тысяч рублей.