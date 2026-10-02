В школе Износковского района наконец появился полноценный медкабинет
Прокуратура проверила, как в одной из школ обеспечивают медицинскую помощь детям, и выяснила, что кабинет не был оборудован нужным набором средств для первой помощи.
Прокуроры обратились в суд с требованием обязать школу укомплектовать кабинет.
Суд встал на сторону прокуратуры, и сейчас все необходимое оборудование уже поставили — решение суда исполнено.
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