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Общество

Калужской скорой помощи передали три новых автомобиля

Дмитрий Ивьев
02.10, 15:05
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Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Сегодня передали медикам еще три новых автомобиля.  На их приобретение выделили средства из областного бюджета, - отметил он. - Это вторая партия за год. Напомню, ко Дню медработника вручил ключи от четырех современных автомобилей скорой помощи. Начинается эпидемический сезон, количество вызовов скорой в это время увеличивается. Поэтому пополнение автопарка службы сейчас особенно важно.

Он напомнил при этом, что скорая помощь – это не только наземный транспорт.

- Продолжает спасать жизни пациентов и санитарная авиация. С начала года – уже 56 вылетов, - рассказал Шапша.

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