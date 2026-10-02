Калужской скорой помощи передали три новых автомобиля

Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Сегодня передали медикам еще три новых автомобиля. На их приобретение выделили средства из областного бюджета, - отметил он. - Это вторая партия за год. Напомню, ко Дню медработника вручил ключи от четырех современных автомобилей скорой помощи. Начинается эпидемический сезон, количество вызовов скорой в это время увеличивается. Поэтому пополнение автопарка службы сейчас особенно важно.

Он напомнил при этом, что скорая помощь – это не только наземный транспорт.

- Продолжает спасать жизни пациентов и санитарная авиация. С начала года – уже 56 вылетов, - рассказал Шапша.