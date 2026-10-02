Калужанин Евгений Туманов стал лучшим механизатором страны

Фермер из Думиничского округа стал победителем Федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор», сообщил 2 октября губернатор Владислав Шапша.

В финал конкурса вышел 21 участник, лучшие мастера своего дела со всей страны.

- Наш земляк показал высочайший уровень мастерства при прохождении этапов конкурса. Они были максимально приближены к реальным условиям работы: диагностика и ремонт техники, фигурное вождение с использованием спутниковой навигации, поиск неисправностей, сборка и регулировка двигателя, - отметил губернатор.

Евгений вырос в фермерской семье, которая занимается выращиванием картофеля. После школы окончил Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина, вернулся на малую родину и продолжает семейное дело.