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Новость дня Общество

Накануне Дня учителя обновлена Доска Почёта управления образования

Дмитрий Ивьев
02.10, 11:41
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На ней появились портреты двадцати заслуженных педагогов – руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования. 

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев поздравил педагогов, вручил им почётные грамоты и свидетельства о занесении на Доску Почёта.

«Стало уже доброй традицией начинать череду праздничных мероприятий, посвящённых Дню учителя, с открытия Доски Почёта управления образования. Это важная форма морального поощрения, которая стимулирует к дальнейшему профессиональному совершенствованию, достижению новых высот в педагогике. Учитель – самая важная профессия, в ваших руках будущее России. Ведь именно вы обучаете и воспитываете молодое поколение, тех, кто будет достойно трудиться, развивать наш город и нашу страну. Калужские учителя и воспитатели на протяжении многих лет демонстрируют высокое профессиональное мастерство, любовь к детям и преданность своей благородной профессии. Низкий поклон за ваш плодотворный труд! Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и талантливых учеников!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

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