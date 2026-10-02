Накануне Дня учителя обновлена Доска Почёта управления образования

На ней появились портреты двадцати заслуженных педагогов – руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования.

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев поздравил педагогов, вручил им почётные грамоты и свидетельства о занесении на Доску Почёта.

«Стало уже доброй традицией начинать череду праздничных мероприятий, посвящённых Дню учителя, с открытия Доски Почёта управления образования. Это важная форма морального поощрения, которая стимулирует к дальнейшему профессиональному совершенствованию, достижению новых высот в педагогике. Учитель – самая важная профессия, в ваших руках будущее России. Ведь именно вы обучаете и воспитываете молодое поколение, тех, кто будет достойно трудиться, развивать наш город и нашу страну. Калужские учителя и воспитатели на протяжении многих лет демонстрируют высокое профессиональное мастерство, любовь к детям и преданность своей благородной профессии. Низкий поклон за ваш плодотворный труд! Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и талантливых учеников!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.