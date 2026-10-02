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Общество

Шапша поздравил калужан с Днем среднего профессионального образования

Дмитрий Ивьев
02.10, 12:05
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Этот праздник отмечается 2 октября.

- Поздравляю с праздником студентов колледжей и техникумов, - отметил губернатор Владислав Шапша. - И конечно, наших дорогих преподавателей, наставников, мастеров производственного обучения. Спасибо за верность делу, за то, что вкладываете душу в воспитание молодых профессионалов, которым предстоит укреплять технологический суверенитет нашей страны.

Он напомнил, что Калужская область - один из передовых центров подготовки кадров рабочих специальностей.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил наш регион в числе трех площадок, где в этом году прошёл всероссийский финал Чемпионата «Профессионалы».

В системе СПО региона 36 колледжей и техникумов. Они готовят кадры более чем по 200 программам.

По словам Шапши, интерес молодежи к обучению в системе СПО растет. В том числе к таким специальностям, как машиностроение, разработка ПО, лечебное и сестринское дело, преподавание в начальных классах.

Под потребности реального сектора экономики за пять лет почти на тысячу увеличили число бюджетных мест.

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