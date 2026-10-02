В Людиново укладывают плитку на площади Победы
Работы в центре города подходят к концу, рассказал глава района Геннадий Ананьев.
- Ранее здесь была полностью обновлена система коммуникаций — это важный этап благоустройства, - пояснил он.
По его словам, впереди — установка светильников, систем оповещения и видеонаблюдения, размещение малых архитектурных форм и озеленение территории.
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