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Общество

В Людиново укладывают плитку на площади Победы

Дмитрий Ивьев
02.10, 09:15
0 309
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Работы в центре города подходят к концу, рассказал глава района Геннадий Ананьев.

- Ранее здесь была полностью обновлена система коммуникаций — это важный этап благоустройства, - пояснил он.

По его словам, впереди — установка светильников, систем оповещения и видеонаблюдения, размещение малых архитектурных форм и озеленение территории.

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