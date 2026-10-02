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Общество

Проект юных калужан стал призером Всероссийского детского экологического форума

Дмитрий Ивьев
02.10, 09:36
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Юные исследователи из регионального Центра одарённых детей с проектом «Выдра в объективе» завоевали призовое место в номинации «Лучший проект по защите животных» на Всероссийском детском экологическом форуме.

Команда из 17 школьников и их наставников представила инициативу по поиску новых мест обитания речной выдры в местных водоёмах. Ребята разработали рекомендации по сохранению популяции редкого зверька, изучив, в том числе, как загрязнение воды влияет на его среду обитания.

Все проекты, прошедшие во второй этап форума, получат финансовую поддержку.

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