Проект юных калужан стал призером Всероссийского детского экологического форума
Юные исследователи из регионального Центра одарённых детей с проектом «Выдра в объективе» завоевали призовое место в номинации «Лучший проект по защите животных» на Всероссийском детском экологическом форуме.
Команда из 17 школьников и их наставников представила инициативу по поиску новых мест обитания речной выдры в местных водоёмах. Ребята разработали рекомендации по сохранению популяции редкого зверька, изучив, в том числе, как загрязнение воды влияет на его среду обитания.
Все проекты, прошедшие во второй этап форума, получат финансовую поддержку.
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