В Обнинске на научной лекции расскажут о бесконечности

8 октября в ИЦАЭ Обнинска в рамках «Десятилетие науки и технологий в России» состоится лекция «Бесконечность: как посчитать то, у чего нет конца?».

На встрече «Наука всегда кстати. Бесконечность не предел» педагог-организатор «Кванториума» и учитель математики Анастасия Казакова расскажет о разных видах бесконечности, необычных математических парадоксах и о том, где эта идея встречается за пределами учебников — в том числе в атомной отрасли.

А продолжится вечер фильмом «Как я перестала волноваться и полюбила математику» в рамках проекта «Дни научного кино» ФАНК.

Участие в мероприятии бесплатное, но нужна предварительная регистрация.