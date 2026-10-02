В центре Калуги восстановят купола церкви

В Управление по охране объектов культурного наследия на согласование поступил проект реставрации церкви Одигитрии, находящейся рядом с областным судом на перекрестке улиц Королева и Баумана.

Как отметили в управлении, один из старейших храмов с непростой судьбой готовится к возвращению исторического облика.

Впервые деревянная церковь Одигитрии «на песку с 4 колоколами» упоминается в описи 1685 года. Спустя шесть с половиной десятилетий, в 1750–1751 годах, на её месте возвели каменный храм во имя Смоленской иконы Божией Матери.

Здание сильно пострадало в советское время: в 1930-е годы были уничтожены апсида алтаря, пятиглавие, верхняя часть четверика, а также второй и третий ярусы колокольни. Храм фактически обезглавили и перестроили в двухэтажное общежитие. Десятилетиями памятник архитектуры использовался как жильё, а после расселения — долгое время пустовал и разрушался.