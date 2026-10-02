В музее космонавтики открылась выставка «Технологии, меняющие реальность»

Она посвящена одной из наиболее динамично развивающихся областей современной авиации – беспилотным авиационным системам. В экспозиции представлены документальные материалы, фотографии и экспонаты из фондов музея космонавтики, «НПО имени С.А. Лавочкина», ГК «Геоскан», Детского технопарка «Кванториум», «НПЦ Колыбель БАС» и некоммерческой благотворительной организации «Рубеж» им. Н.Ф. Фёдорова. Впервые в музее представлены беспилотники гражданского и военного назначения: аппараты для доставки грузов, поиска людей, мониторинга территорий, сельхозработ и промышленной безопасности. Среди экспонатов макет первого советского беспилотника – беспилотного самолёта «Ла-17М» и макет самого известного беспилотника эпохи СССР – космического корабля «Буран». Дополняют раздел рассекреченные документы Роскосмоса – иллюстративные материалы программы первого полёта орбитального корабля многоразовой космической системы. Специальный раздел выставки посвящён военному применению БПЛА: в нём представлены ударные и разведывательные дроны, а также средства радиоэлектронной борьбы.

«Беспилотные системы сейчас востребованы во многих отраслях экономики, в том числе сельском хозяйстве, доставке грузов, с их помощью осуществляется борьба с лесными пожарами и контроль за состоянием трубопроводных сетей. Ещё в советские годы наша страна добилась выдающихся успехов в развитии авиации и космонавтики. Сейчас новое поколение учёных и инженеров работает в этой сфере, чтобы укрепить обороноспособность и технологический суверенитет России. Уверен, выставка вызовет большой интерес у калужан и будет особенно полезна для молодого поколения. Благодарю сотрудников музея космонавтики – это интересная, живая площадка, которая постоянно наполняется новым содержанием», – отметил в своём выступлении на открытии выставки председатель Думы Калуги Юрий Моисеев.