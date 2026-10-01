В Калужской области изменится подход к работе с Платформой обратной связи

С 2027 года Минцифры России изменит методику оценки регионов по работе с Платформой обратной связи (ПОС). Среди новых показателей — использование искусственного интеллекта при обработке обращений жителей.

Обновленная методика также учитывает оценку гражданами качества социальных услуг через Госуслуги и проведение голосований по инициативным проектам на региональном и муниципальном уровнях.

Калужская область уже показывает высокие результаты в работе с платформой. По итогам первых пяти месяцев 2026 года регион занял первое место среди субъектов России по работе с ПОС. Тогда рейтинг рассчитывали по 23 показателям, в том числе по работе с обращениями жителей, опросам, общественным обсуждениям и голосованиям.

ПОС объединяет обращения граждан, опросы и голосования в цифровом формате. Развитие таких инструментов для взаимодействия государства и жителей входит в задачи национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».