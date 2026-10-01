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Общество

Калужские власти запустили чат-бот обратной связи в мессенджере МАКС

Дмитрий Ивьев
01.10, 15:33
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В четверг, 1 октября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Друзья, как я анонсировал ранее, запустили чат-бот обратной связи в мессенджере МАКС «На связи_Регион40», - отметил он. - Для меня важно, чтобы каждый житель региона мог в простом и удобном формате задать интересующий вопрос, сообщить о проблеме органам власти и оперативно получить ответ и решение.

Он рассчитывает, что чат-бот в МАКС станет именно таким каналом обратной связи с жителями.

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