Калужские власти запустили чат-бот обратной связи в мессенджере МАКС

В четверг, 1 октября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Друзья, как я анонсировал ранее, запустили чат-бот обратной связи в мессенджере МАКС «На связи_Регион40», - отметил он. - Для меня важно, чтобы каждый житель региона мог в простом и удобном формате задать интересующий вопрос, сообщить о проблеме органам власти и оперативно получить ответ и решение.

Он рассчитывает, что чат-бот в МАКС станет именно таким каналом обратной связи с жителями.