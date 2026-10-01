31 молодой специалист пополнил штат калужской горбольницы № 5
В Калужскую городскую клиническую больницу №5 пришли работать 31 новый специалист.
11 из них окончили целевое обучение, сообщает министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.
Среди принятых в штат специалистов 11 терапевтов (семь целевиков), семь фельдшеров (включая 1 целевика), одна акушерка и 12 медицинских сестер (трое целевиков). Все они выпускники Курского медуниверситета, обнинского МИФИ и Базового медколледжа Калуги.
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