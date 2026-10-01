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Общество

В нацпарке «Угра» поселили новых зубров

Дмитрий Ивьев
01.10, 15:14
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В Перемышльском районе появился вольер площадью в 10 гектаров.

- И сегодня в свой новый дом прибыли первые обитатели – зубрицы Мурсия и Мурщанка. А в следующем году здесь поселятся еще три краснокнижных животных, - рассказал 1 октября губернатор Владислав Шапша. - В вольере созданы комфортные условия для зубров. Они будут под постоянным присмотром специалистов нацпарка. И конечно, предусмотрены все меры безопасности для людей.

Он напомнил, что в Калужской области и на стыке с соседними регионами обитает самая большая популяция зубров не только в России, но и в мире.

- Новый проект решает две важные задачи: сохранение богатейшего биоразнообразия региона и развитие экотуризма, - отметил Шапша. - Вольер расположен недалеко от Калуги, на маршруте Большой Калужской тропы в Перемышльском округе. По соседству - уникальный музей русской выхухоли, экотропа «Покровские курганы». И теперь любители путешествий и живой природы смогут полюбоваться здесь краснокнижными зубрами.

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