Калужанин стал преподавателем хореографии благодаря программе «Земский работник культуры»

Иван Бушманов вырос в творческой семье: его родители — известные в регионе хореографы. Иван также окончил Калужский колледж культуры и выступал в Калужской филармонии.

О программе «Земский работник культуры» он узнал от отца, когда служил в армии. Иван подал заявку, прошёл конкурс и теперь преподаёт в Воротынской школе искусств.

Нового педагога встретили очень тепло. Ученики быстро прониклись к нему доверием. Для школы это стало решением кадрового вопроса, а для Ивана — возможностью воплотить мечту. Часть полученных средств он планирует потратить на свадьбу — она пройдёт 2 октября.

Программа «Земский работник культуры» стартовала в январе 2025 года и входит в национальный проект «Семья». Её цель — помогать учреждениям культуры в малых городах и сёлах привлекать квалифицированных специалистов.