Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин стал преподавателем хореографии благодаря программе «Земский работник культуры»
Общество

Калужанин стал преподавателем хореографии благодаря программе «Земский работник культуры»

Дмитрий Ивьев
01.10, 09:24
0 145
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Иван Бушманов вырос в творческой семье: его родители — известные в регионе хореографы. Иван также окончил Калужский колледж культуры и выступал в Калужской филармонии.

О программе «Земский работник культуры» он узнал от отца, когда служил в армии. Иван подал заявку, прошёл конкурс и теперь преподаёт в Воротынской школе искусств.

Нового педагога встретили очень тепло. Ученики быстро прониклись к нему доверием. Для школы это стало решением кадрового вопроса, а для Ивана — возможностью воплотить мечту. Часть полученных средств он планирует потратить на свадьбу — она пройдёт 2 октября.

Программа «Земский работник культуры» стартовала в январе 2025 года и входит в национальный проект «Семья». Её цель — помогать учреждениям культуры в малых городах и сёлах привлекать квалифицированных специалистов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5LbWM2am83MTFrWGo0YmxEOGhlcGc9PSIsInZhbHVlIjoic3BxdzdjQUZQbmRYOE11M3pDYmFLVVlkUG4wNjVtRk1iYjM2d2VIVkFWdTU4SXQxOTg1K0ZzRU9mbWRsem0rT2dGdzJ4RkZOUTJ6Y0J0OGtabkkvTTMxSGUyTE1qMnFacmF4TlRESUVNSFZiUjVMR1V5VWdhY1JXUkxkeFhQUGlTdzBaZ1hzWStMUEhHczltcWVKTUN6eVNiRWQ3eHhHemtrWlpGbm5HcDF4cmtkVFIya1RranBnd2YvV0E2RlNIeGY0czZpOG5KYm9YN2x1Y1F0RTNaOGRMMElJcVVybG0rcVFXNzNDcTExYVlkRi9qTVJPbXJaUHozQ3lxdlk0TGlmdEZyZ0tOVXhyTnF2Mmd2aDNwa2R4ekZYZU9sbnUva2FNS082OFcvMkJqZXN4Y1NFRDdOZStHUHFpOS8zYUVBWVFHMytMYno3a1c0QnJMV01jYkdmOU13eU5kMThPWTZLcS9wQVV6am5ScEM3WkR2MnkwWlIwRHIzUm53czI2UlVuR1dOZTNuNEtlakJFL3RXM2FqR1J1ZVVGc3pLc0RTWW5UUVh6dnFoOHlSSmxNd2NRTGFJbmV3b09oMiswSSIsIm1hYyI6IjIxMzQ3NmFlNTcyYTFlNjRhNTZmMjljMzZiZmMzM2QwOGY5MDJhOGM3MjMyYmVkMzdkNmE4ZGQ2N2JmOTM3ZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpTZzAzT2xUT2NCUHZFajBoTTlzZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiakF6N1JGbCs2THdMVW9Qb2VzNWlJaVFIa0dmRDdEVGFic3B4bytxY3J3b3NydGtwU1ZQU1d2SkYwOUdwVitlZEw5Qk0yOVQvakFWNTF1WWtjUVBSdmlXUVJGdW95MnlzS2dpeWdTa0l0MThDQXdmbVZCbVJRMDZBQ3JKYXdoLzJxWUVqVlRUK3RnaW13ZytMWWU1TFlHbnRsQm1vS29yd1k0RnlKamlrck5zNWI4SWZaeThsN3FWajhoUUhSNmp4SDM3cmxha0xnVVBCREtYNFh5TEpVRlVUZCtTWm1oU1Y2UU9RMmVaY1hCRWQybkVxNk9URTBid2Q5RnYxTVdjU1lVN2hJUGxYcW9MSTY3WDJ3VXpIanl6amQza0tzTUc0TTl2Y092eXlOdnYzdFQzTVJrME1panlyN01IeEloclpnSTRHOHFDTWo4Z1FjelpwTnE4cGFjUnEwOTRBVVJSam5ONENXWmNHcDRUM3RQeisvNFFIc3RuL1Y1N0FaOUVaYXNWRlBTWkRaanB0aXJZU2l0emxNTVgzNzA4WGhVYXcra2N5bDdEY1JJN2lqcm5NQ3RTRFYyOFlzZDQxeHo5cm90c3IrNHZJV2FGNTM0RzVlVVFTYy80dVlIZnByc0dCZ3ZkOUJLVVVKSUlVQ2FYaUFhZGRwWCtUeWpDUWw5Q3BOeWJKSUhSTStadWcxejlTekdXYTk1ZWYyeDBuSHlQM3h5THhtMnIzMThMeDJwUkt3TXhBU2RvTlhwV3E0MWFwVkcxNkRDOTE4VFNwSS9zd3FmemZseXhoQmVQdStZaThwV2pvK3lBRkl3M1poV1RYSm45QlE5aXFyaDBEU0pZWSIsIm1hYyI6ImUzZDA0YTlkMjdiZGVjNmRiZWUzMzRmZjhmMGE1ZmNlMTU0MWZkMTQyODRlNGU3YTk2NjcwN2M5MDg3YTJhMDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+