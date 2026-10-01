МТС запустила бесплатные уведомления о мошенниках для защиты пожилых калужан

Фото: МТС.

МТС расширила инструменты комплексной защиты пожилых абонентов от нежелательных звонков. Теперь их родственники без подключения дополнительных сервисов смогут получать уведомления в случае выявления опасного звонка и предотвратить потенциальный обман.

Чтобы подключить функцию, необходимо создать семейную группу в приложении мобильного оператора, а затем добавить близкого человека с ролью «пожилой». Если система защиты оператора распознаёт признаки мошеннического звонка, организатор семейной группы автоматически получит push- или SMS-уведомление с оперативным информированием о нежелательном входящем вызове.

Новая функция работает на базе технологий безопасности сервиса «МТС Защитник». В январе-августе с помощью цифровых решений было предотвращено более 85 млн нежелательных звонков пользователям в возрасте 65+. Чаще всего мошенники звонили пожилым людям от лица социальных служб, пенсионных фондов и организаций, оказывающих коммунальные услуги.