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Новость дня Общество

T2 упростил процесс саморегистрации SIM-карты в мобильном приложении

01.10, 13:45
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Источник фото: ChatGPT
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Т2, российский оператор мобильной связи, исключил лишние шаги при самостоятельной регистрации SIM-карты в приложении. Теперь для подписания договора клиентам не нужно устанавливать специальные сервис – все действия с документом, включая выпуск подписи, проходят в «Госуслугах». Это позволило сократить количество шагов и сделать процесс подключения удобнее для абонентов.

Т2 стал первым оператором на российском рынке, который реализовал бесшовный сценарий саморегистрации SIM-карты. Клиент проходит весь процесс в мобильном приложении Т2, а подписание договора происходит через «Госуслуги» – без установки отдельных сервисов. Раньше для завершения процедуры требовалось дополнительно скачивать и настраивать «Госключ», что удлиняло путь клиента и требовало лишних временных затрат. Теперь все этапы подключения проходят в привычном интерфейсе оператора, а выпуск подписи и подписание договора происходят в «Госуслугах» – приложение, которое уже есть у большинства пользователей.

Изменение встроено в общий подход Т2 по упрощению клиентских путей. Оператор последовательно оптимизирует цифровые сервисы, чтобы рутинные процессы вроде подключения связи занимали минимум времени и усилий.

Иван Рыбинцев, директор по развитию и цифровизации сервисов Т2:

«Качество цифрового сервиса выстраивается из множества небольших решений, которые клиент даже не замечает. Именно такие решения формируют впечатление от сервиса. Мы в Т2 последовательно убираем все, что усложняет путь пользователя: лишние приложения, переходы, и считаем каждый клик. Если сценарий вызывает трудность или пользователю нужно сделать много действий, мы его пересобираем и упрощаем. В сумме это формирует тот опыт, за который клиенты нас ценят».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2VfnxyTh6Yk
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