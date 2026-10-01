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Общество

Шапша опубликовал поздравление с Международным днем пожилого человека

Дмитрий Ивьев
01.10, 12:09
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Этот праздник отмечается в четверг, 1 октября.

- Гордимся нашими ветеранами, людьми старшего поколения, - отметил губернатор Калужской области. - Восхищаемся их силой духа и оптимизмом.  

Владислав Шапша напомнил, что в регионе развивается проект «Активное долголетие».

Он пожелал пожилым людям крепкого здоровья, тепла и заботы близких.

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