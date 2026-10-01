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Общество

Какие законы вступают в силу с 1 октября: пенсии, маркетплейсы, СБП

Дмитрий Ивьев
01.10, 10:50
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С 1 октября 2026 года в России начнут действовать новые законы. Они затронут пенсии, коммунальные услуги, маркетплейсы, банковские переводы, микрозаймы и торговлю табаком. Вот главные изменения.

Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы удвоят фиксированную выплату – до 19 169,38 рублей. Перерасчёт автоматический. За иждивенцев положена доплата: почти 3 195 рублей за одного, 6 390 – за двоих, 9 585 – за троих.

Тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 9,9%. Но по регионам разброс большой – от 8 до 22%. Лидеры по росту: Ставрополье (22%), Дагестан (19,7%), Тамбовская область (17,5%). Меньше всего плата вырастет в Хакасии и на Чукотке – на 8%.

Маркетплейсы переходят на новые правила. Закон о платформенной экономике устанавливает общие требования. Если площадка хочет повысить комиссию, она должна предупредить продавца за 45 дней. Для других изменений – за 15 дней. Продавец может отказаться от скидок за свой счёт, и это не повлияет на его рейтинг.

Покупатели тоже в выигрыше. Теперь требования по недостаткам товара можно предъявить прямо на площадке. Оператор обязан помочь с возвратом денег и отправкой товара продавцу.

Запрещено предлагать к продаже незарегистрированные лекарства, БАДы, пестициды и товары без маркировки. Штрафы для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для юрлиц – до 70 тысяч.

СБП расширяет возможности. Можно внести наличные через банкомат одного банка на счёт в другом – участнике СБП. Лимиты: 25 тысяч за раз, 50 тысяч в сутки, 200 тысяч в месяц. Также через СБП можно оплачивать услуги нотариусов и адвокатов.

В платёжной системе Банка России появятся тарифы. Переводы себе – бесплатно. Срочный электронный перевод – 20 рублей. Для некоторых граждан сохраняется нулевой тариф при оплате ЖКХ.

Микрозаймы ограничат. Третий заём с полной стоимостью выше 200% годовых не выдадут, если два еще не погашены. Банки и МФО также снизят выдачи заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.

С 1 октября начнут выдавать лицензии на торговлю табаком. Но обязанность иметь лицензию заработает только с 1 марта 2027 года. У розничных продавцов будет переходный период до 2028 года.

Билеты на поезд подорожают. Плацкарт и общие вагоны подорожают, также вырастут тарифы на багаж. Купе и СВ индексация не затронет. Грузовые перевозки подорожают на 8,5%.

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