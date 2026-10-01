30 иностранцев выслали из Калужской области
Они покинули территории региона и страны во второй половине сентября, сообщили 1 октября судебные приставы.
12 человек улетели на Кубу, 11 – в Таджикистан, по два – во Вьетнам, Азербайджан и Узбекистан, один – в Южную Корею.
- Большинство нелегальных мигрантов было выявлено на севере Калужской области, - пояснили приставы.
Все они нарушили правила въезда или проживания в стране.
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