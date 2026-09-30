«Энергия добрых дел»: проект новогодней ярмарки взял «золото» главной социальной премии региона

Фото: Арсений Королев.

В Калужской области подвели итоги региональной премии «Энергия добрых дел», организованной Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) и госкорпорацией «Росатом».

Конкурс лучших социальных и волонтерских практик объединил десятки проектов со всей области. Общий призовой фонд составил 2 миллиона рублей, а главными центрами инициатив стали Калуга и Обнинск.

В одной из престижных номинаций — «Проект года в области корпоративной социальной ответственности» — победу одержала совместная инициатива Администрации Обнинска и компании SINTEC Group: новогодняя ярмарка «Дуб и Ёлка» и открытый каток у Дома ученых.

В минувшем сезоне площадка у Дуба в Обнинске стала главным общественным пространством. Здесь работали праздничные фотозоны, сувенирные лавки, карусель и фудкорт, проходили творческие мастер-классы и выступления десятков музыкальных коллективов.

Фото: Александр Ульяненко.

Зимний городок, в котором многие посетители находили сходство с катком на Красной площади, распахнул двери 25 декабря, в канун праздников, а специальным гостем церемонии открытия стала известная певица и фигуристка Анна Семенович.

Фото: Александр Ульяненко.

За дни зимних каникул ярмарку посетили 35 000 гостей из Обнинска, Калуги, Жукова, Малоярославца, Балабаново, Московской области и других регионов страны, а всего с декабря по март новогоднее пространство и каток объединили 55 тысяч любителей досуга на свежем воздухе.

Павел Журавлёв

руководитель представительства НСКВ в Калужской области Форум и сама премия показали колоссальный рост качества заявок бизнеса, НКО и бюджетных учреждений. Такие события позволяют продемонстрировать широкой общественности лучшие практики волонтёрства и социальной ответственности. Давайте делать добрые дела вместе!

На мероприятии SINTEC Group также официально подписала соглашение о присоединении к Национальному совету по корпоративному волонтерству Калужской области.

Ольга Шкабардня

генеральный директор АНО «Энергия развития» Госкорпорации «Росатом» Калужская область является лидером в реализации проектов и разработке социальных инноваций, и наши города многому учатся у инициатив, которые реализуются здесь. Обучение, воспитание и трансляция правильных жизненных ценностей — это то, что создаёт смысл и опору развития гражданского общества.

Отдельного внимания экспертов заслужили и другие известные в регионе инициативы компании: проекты, направленные на поддержку системы образования, развитие регионального туризма и экологической повестки.